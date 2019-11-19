Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı

7 saat önce

Balıkesir merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı, System.String[]

Balıkesir merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları iddiasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 3'ü muvazzaf, 5'i görevden uzaklaştırılmış, 1'i meslekten ihraç edilmiş, 1'i de emekli olmak üzere 10 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Muvazzaf 3 zanlının astsubay olduğu, diğerlerinin ise daha önce 1'inin yüzbaşı, 6'sının astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şüphelilerden 9'u, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Yalova, İstanbul ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma da sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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