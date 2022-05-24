Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

24.05.2022 16:47
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 10 ilde polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 10 ilde polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması sonucu, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade ve teşhis kaydı ile çeşitli bilgi, belge bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli 10 ilde belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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