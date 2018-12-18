Son Dakika Haberleri: Balıkesir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Balıkesir merkezli 14 il ile KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Balıkesir merkezli 14 il ile KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen 27 şüpheli hakkında dün yakalama kararı verilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Çoğunluğu Kara Kuvvetleri Komutanlığında değişik rütbelerde halen görevde bulunan şüpheliler, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Adana, Muş, Diyarbakır, Gaziantep, Batman olmak üzere 14 il ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:14 Kaynak: AA

Kıbrıs, Balıkesir, Güncel
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