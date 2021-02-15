Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 29 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ekipler 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs, kadının cansız bedenini rehin aldı

AstraZeneca ve Oxford tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı

Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı

Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı