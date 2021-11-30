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Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

30.11.2021 10:25
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 20'si de adli kontrol şartıyla salıverildi.

22 Kasım'da Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11'i muvazzaf asker, 3'ü eski askeri öğrenci, ikisi avukat, 7'si kamu ve özel sektör çalışanı 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Balıkesir merkezli 14 ilde zanlıların yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Operasyonlarda tüm şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Balıkesir, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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