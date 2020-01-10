Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

6 saat önce

Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "talebe mesulü" ve "mahrem imam" oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, System.String[]

Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "talebe mesulü" ve "mahrem imam" oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "talebe mesulü" ve "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen, aralarında sözleşmesi biten astsubay ile aktif görev yapan araştırma görevlisi, öğretmen ve astsubay ve serbest meslek çalışanlarının bulunduğu 6 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Amasya, Burdur, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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