Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık iddiasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Balıkesir merkezli firmanın sözde Japonya'da kiralanan bisiklet, motosiklet, skuter ve otomobillerden kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasına yönelik soruşturmada, gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet ortamında sisteme üye olarak para yatıran ancak kar paylarını alamayan bazı mağdurların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamında firmanın yöneticisi olduğu ileri sürülen G.T'yi gözaltına alan polis ekipleri, emniyete başvuran 50 civarındaki kişinin de şikayetlerini değerlendirdi.

Ekiplerin, Balıkesir merkezli 10 ilde yaptığı operasyonlarda 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Sistemin işleyişi

İddiaya göre, internet sitesi üzerinden sisteme kayıt olanlardan, bisiklet için 158, elektrikli olan araçlardan skuter için 293, bisiklet için 476, motosiklet için 1130 ve otomobil için 3 bin 780 dolar ödemleri karşılığı bir yıllık kar payı vadedildi.

Söz konusu araçlardan bisiklete para yatıranlara 8, elektrikli araçlardan skutere 15, bisiklete 23, motosiklete 57 ve arabaya 204 dolar günlük kar payı bir süre ödendi.

Kar paylarını kripto para alım satımı yapan siteler üzerinden bir süre üyelere göndererek güvenlerini kazanan firma, sisteme yeni kişiler kazandıran her üye için 20 dolar gibi bir ödeme yaparak ağını genişletti.

Farklı illerde de sorumlular belirlenerek sistemin işleyişi ve yeni üyelerin bulunması sağlandı.

İş yerinin camları kırılmıştı

Araç kiralama yöntemiyle kurulan sistem üzerinden vatandaşlardan toplanan paralara rağmen kar payı ödemesi yapılmadığı ve sisteme ulaşılamadığı iddiasıyla mağdurlar tarafından polise başvuru yapılmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla G.T'yi gözaltına almıştı.

Başka illerden de çok sayıda vatandaşın dahil olduğu sistemin kapanması üzerine zarar eden ve öfkelenen bir üye ise söz konusu şirkete ait iş yerine giderek taşla camlarını kırmış, polis ekipleri, emniyet şeridiyle çevrede güvenlik önlemi almıştı.