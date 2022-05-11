Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu: 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu: 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı

11.05.2022 21:08

Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu: 35 şüpheli şahıs gözaltına alındıBALIKESİR Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik Balıkesir merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu: 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı

BALIKESİR Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik Balıkesir merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok miktarda kaçak tütün, silah, sigara sarma makinası ele geçirilirken, 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri Balıkesir il genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu Balıkesir merkezi, Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık, Susurluk ilçelerinde ve Adıyaman, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Kütahya illerinde olmak üzere toplam 40 şahsın, 35 ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 51 adet 9 mm çapında tabanca fişeği 5 bin 430 kilogram tütün, 884 bin 202 adet dolu makaron, 448 bin 794 adet boş makaron, 29 adet sigara sarma makinesi, 2 bin 705 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 1 adet hassas terazi, 602 adet sigara sarma aparatı, 2 adet tütün kesme bıçağı, 1 adet tütün kurutma makinesi, 1 adet tütün kavurma kazanı, 215 adet şeffaf makaron poşeti 1 adet bıçak ele geçirilmiş olup gerekli tahkikata başlanılmıştır. Konuyla ilgili olarak 35 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu: 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı
Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu: 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı
Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu: 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı
Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu: 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi Son dakika haberi | Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve tütün operasyonu Son dakika haberi | Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve tütün operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Balıkesir, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu: 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 04:31:49. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu: 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement