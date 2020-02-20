Balıkesir merkezli komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 3 tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir merkezli komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 3 tutuklama

15 dakika önce

Balıkesir merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir merkezli komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 3 tutuklama, System.String[]

Balıkesir merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerden 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İki gün önce, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgüt üyelerine verdikleri iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanmıştı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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