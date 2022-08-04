Balıkesir merkezli 'Turgo Shared' dolandırıcılığında 4 tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir merkezli 'Turgo Shared' dolandırıcılığında 4 tutuklama

04.08.2022 21:49
Balıkesir merkezli 'Turgo Shared' dolandırıcılığında 4 tutuklama

BALIKESİR merkezli online olarak işleyişe başlayan 'Turgo Shared' sistemiyle ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı Balıkesir Adliyesine sevk edilirken, G.T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

BALIKESİR merkezli online olarak işleyişe başlayan 'Turgo Shared' sistemiyle ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı Balıkesir Adliyesine sevk edilirken, G.T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Sisteminin ilk belirlemelere göre 20 bin kişiye ulaştığı ve yaklaşık 20 milyon TL toplandığı belirlendi.

Balıkesir'de, kendisini Japonya merkezli bir firmanın temsilcisi olarak tanıtıp, güven sağlayan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen G.T., iddiaya göre, online Turgo Shared sistemi üzerinden üyelikler yapmaya başladı. Sistem üzerinden 174 dolardan başlayan fiyatlarla giriş yapan üyelere yatırdıkları anaparayı 20 gün içerisinde geri alacakları söylendi. Ardından ise sistem düzenli olarak çalışmaya başladı. Anaparalarını alan üyeler kara geçmeye başladı. Sistem, ilk belirlemelere göre Balıkesir merkezli 10 ile yayıldı.

20 BİN ÜYE, 20 MİLYON TLŞu ana kadar yaklaşık 20 bin üyeye ulaştığı ve 20 milyonun üzerinde para toplandığı tespit edilen Turgo Shared uygulamasında, ilk olarak üyelere sistem üzerinden bisiklet ve motosiklet seçeneği sunulurken, artan talep sonrasında değeri 800 bin TL'yi bulan lüks otomobiller de eklendi.Yüksek kar dağıtan sistemin çöktüğünün duyulmasının ardından ise para yatıranlar, polise dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi olmaya başladı. Başlatılan soruşturmada sistemi Türkiye'de kurduğu ileri sürülen G.T. ile birlikte 26 kişi gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan 26 kişiden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Balıkesir, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 'Turgo Shared' dolandırıcılığında 4 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir merkezli 'Turgo Shared' dolandırıcılığında 4 tutuklama - Son Dakika
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