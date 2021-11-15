Balıkesir merkezli operasyonda 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 10 Kasım'da, Balıkesir'in Karesi ilçesi ve İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, 273 bin 762 uyuşturucu hap bulundu.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, 13 Kasım'daki ikinci operasyonda, İstanbul'da tespit edilen bir araç ve 3 depoda 2 milyon 91 bin 936 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Suç örgütünün elebaşı ve yardımcısı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.