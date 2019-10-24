Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli suç örgütüne yönelik operasyon
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Balıkesir merkezli suç örgütüne yönelik operasyon

30 dakika önce

Balıkesir ve Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli suç örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

Balıkesir ve Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütü kurarak göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için Balıkesir ve Çanakkale'de operasyon düzenledi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, söz konusu illerdeki 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt üyeleri S.T, A.A, Ö.Ş, M.B, C.E, E.Ç. ve G.O. gözaltına alındı.

Diğer şüpheliler S.S. ile M.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şüphelilere ait adreslerde 10 gram kenevir tohumu, esrar öğütme makinesi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Çanakkale, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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