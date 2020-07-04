Balıkesir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Bandırma, İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 87 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 600 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı.