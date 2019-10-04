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Balıkesir MHP'de görev dağılımı yapıldı

10 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Balıkesir İl Başkanlığına atanan Gökay Yüksel başkanlığındaki il yönetimi görev dağılımını yaptı.

Balıkesir MHP'de görev dağılımı yapıldı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Balıkesir İl Başkanlığına atanan Gökay Yüksel başkanlığındaki il yönetimi görev dağılımını yaptı.


MHP Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel başkanlığında toplanan yeni yönetimde, Cevdet Gürcan Teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Taha Tunus Yerel Yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Ahmet Burak Demiröz Yan Kuruluşlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Ali Özdemir Ekonomi ve Sosyal işlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü, Rafet Can İdari ve Mali İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Fatih Mete Ezginer Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Niyazi Tunç Mesleki Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Emine Aktan Özçelik Aile, Kadın ve Engellilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Hasan Öztürk, Seçim İşlerimden sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Nuri Özcan Siyasi İşlerden ve İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Hüseyin Köse de İş Dünyasından sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. - BALIKESİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Tunus, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:44 Kaynak: İHA
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