Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı - Son Dakika

Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı

19.11.2020 15:45
Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçtiğimiz hafta sonu yapmış olduğu 13. Kongre ile ilçe ve il kongrelerini tamamladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçtiğimiz hafta sonu yapmış olduğu 13. Kongre ile ilçe ve il kongrelerini tamamladı. Yeni seçilen Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı yönetimi adliyeye giderek mazbatalarını aldılar.

Mazabataları aldıktan sonra açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, "İlçe ve il kongrelerimizi tamamladık. Bugün il yönetim kurulu üyelerimizle birlikte mazbatamızı aldık. Allah utandırmasın. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'ni Balıkesir'de üst seviyelerine taşıyacağız. Hedeflediğimiz çizgide ilerlemeye devam edeceğiz. Partiye kazandırmış olduğumuz bina ile de hem Ankara'da hem de Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partili üyelerimizin takdirini kazandık" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı yönetiminde bulunan Küçük-San Başkanı Ahmet Sakbaş'ta, "Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş biri olarak kısacası yuvaya dönüş yaptık diyebilirim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem Altıeylül İlçe Başkanı olan ve yeni yönetimde yer alan İsmail Karaağaç, "Altıeylül ilçe başkanlığı döneminde güzel işlere imza attık. İnşallah yeni yönetimle de Balıkesir genelinde güzel işlere imza atarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni Balıkesir'de güzel yerlere taşıyıp hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı Basın Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Ali Özdemir ise "Kongrelerimizi tamamladık. Kazasız belasız güzel geçen kongrelerinin ardından Balıkesir'de güzel işlere imza atmak için çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. İl Başkanımız Ekrem Gökay Yüksel'in de dediği gibi Parti içerisinde il genelinde koordineli bir şekilde çalışmalarımıza hız vereceğiz. Seçim varmış gibi çalışmalıyız" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Kongre, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı - Son Dakika


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