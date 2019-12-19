Balıkesir nazan can, öldürülmeseydi aliağa'ya gidecekti - Son Dakika
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Balıkesir nazan can, öldürülmeseydi aliağa'ya gidecekti

6 saat önce

Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecektiBALIKESİR'in Edremit ilçesinde evinde tabancayla kalbinden vurulan Nazan Can'ın (35) cenazesi, toprağa verildi.

Nazan Can, öldürülmeseydi Aliağa'ya gidecekti

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde evinde tabancayla kalbinden vurulan Nazan Can'ın (35) cenazesi, toprağa verildi. Nazan Can'ın olay günü eşyalarını topladığı, sabah da birlikte yaşadığı Mehmet B.'yi (46) terk edip, İzmir'in Aliağa ilçesine gideceği iddia edildi. Gözaltına alınan Mehmet B. (46) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, salı günü saat 22.30 sıralarında Edremit ilçesinde meydana geldi. Nazan Can, 2 yıldır birlikte yaşadığı Mehmet B.'nin evinde kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Mehmet B., polisi arayarak, ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Mehmet B., olay anında elinden yaralandığı için hastaneye götürüldü.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Nazan Can'ın cenazesi, bugün Edremit'e getirildi. Edremit Darsofa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can'ın cenazesi, Havran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALİAĞA'YA GİDECEKMİŞ

Aliağa'da yaşayan yakını Hanife Duyan, öldürüldüğü gün Nazan Can ile konuştuğunu söyledi. Nazan Can'ın canının çok sıkkın olduğunu ve Edremit'ten ayrılmak istediğini anlatan Duyan, kendisinden İzmir'in Aliağa ilçesinde iş ayarlamasını istediğini de söyledi. Duyan, Pazar günü beni aradı ve Aliağa'ya gelmek istediğini söyledi. Ben de gelebileceğini söyledim. Salı günü kendisini aradım ve nasıl olduğunu, ne yaptığını ve gelip gelmeyeceğini sordum. Bir gece daha kalıp, Çarşamba günü doktora gidip, sonrasında ise geleceğini belirtti. Eşyalarını, bavulunu hazırladığını da söyledi. Vurulmadan önce saat 05.39'da benimle kendisi görüştü. Yaşadığı sıkıntılardan tam olarak bahsetmedi ve 'Telefonda konuşulacak şeyler değil. Gelince anlatacağım, hiç iyi değilim' dedi. Hatta 'Bana göre iş var mı' diye sordu ben de kendisine, 'Bunca insana iş varsa, sana da vardır' dedim. O bana gelecekken, ben onun cenazesine geldim diye konuştu.

EVE ÇAĞIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Mehmet B.'nin, olay günü bir arkadaşına misafirliğe gittiği belirtilen Nazan Can'ı, anahtarı vermesi için eve çağırdığı öne sürüldü.

Balıkesir'deki tedavisi tamamlanarak Edremit'e getirilen Mehmet B., emniyetteki işlemlerinin Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

Balıkesir nazan can, öldürülmeseydi aliağa'ya gidecekti

Balıkesir, Edremit, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:17 Kaynak: DHA
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