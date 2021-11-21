BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU - Son Dakika

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BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU

21.11.2021 17:18

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım tarihli illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım tarihli illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Balıkesir, 100 bin kişide en fazla vaka görülen iller sıralamasında Ordu, Osmaniye ve Karabük'ün ardından 4'üncü oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 6-12 Kasım tarihli Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre 100 binde en fazla vakanın görüldüğü il 499,87 ile Ordu oldu. Ordu'yu 481,26 ile Osmaniye, 477,39 ile Karabük, 461,35 ile Balıkesir izledi.Balıkesir'de vaka artışlarına karşı tedbir ve uyarılar devam ediyor. Emniyet güçleri vatandaşların yoğun olarak bulundukları bölgelerde anonslar yaparak uyarılarda bulunuyor. Yapılan uyarıda, "Kıymetli vatandaşlarımız, son günlerde salgın hastalık vaka sayılarında tekrar bir yükseliş görülüyor. Hastalıktan zarar görmemek için tedbirlere tam olarak uyalım. Maske ve mesafe kurallarını uygulayalım. Kalabalık ortamlarda daha dikkatli olalım ve her tülü temastan kaçınalım. Kıymetli vatandaşlarımız, hastalıktan en çok aşı olmamış veya eksik aşısı olan kişiler etkileniyor. Hastanede yatan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aşı olmadığını veya eksik aşısı olduğunu görüyoruz. Üzücü sonuçlarla karşılaşmamak için lütfen aşı olalım ve eksik aşılarımızı tamamlayalım" denildi.Vatandaşlardan Zafer Garipli halkın bulaş riskine karşı kurallara uyması ve daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, 'Olmazsa olmazımız, 3 kuralımız var. Maske, mesafe ve hijyen. Demek ki dikkat edilmiyor. Bu konulara daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Burası turistik, termallerin olduğu bir bölge. İnsanlar da biraz yoğunlaşınca, maske ve mesafeyi biraz ikinci plana attık. Ondan dolayı da vaka sayısı arttı. Bir de aşı olma oranımız yükselmesi lazım. Dikkat ediyoruz, hala aşıya karşı olan insanlar var. Aşı en azından ölüm riskinizi kaldırıyor. Şimdi çocuklar da olmaya başladı. Bundan önce benim ilkokulda okuyan çocuğumun sınıfı karantinaya alındı. Ailelerin, büyüklerin dikkat etmesi gerekiyor ki, çocuklarımıza bu hastalığı geçirmeyelim. Çocuklarda olabilecek vakalar ileride etkileri kalp, karaciğer, böbrek rahatsızlıklarıyla çocuklarımızın hastalıklı hale gelme riski var. Örneğin ben yıllar önce 2 defa zatürre geçirdim, hala film çekildiğimde leke olarak görülüyor. Vakti gelince herkes aşısını olmalı ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun şekilde yaşamalı. Çocuklarımız, ülkemiz, ekonomimiz için halkımız dikkat etmeli' dedi.

BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU
BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU

Fahrettin Koca, Balıkesir, Kasım, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR, NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4'ÜNCÜ İL OLDU - Son Dakika
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