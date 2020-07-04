Balıkesir Ocaklar saldırısında kızını kaybeden Sinem Cebeci Açıklaması - Son Dakika

Balıkesir Ocaklar saldırısında kızını kaybeden Sinem Cebeci Açıklaması

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki bir aile gazinosunda geçen yıl meydana gelen pompalı tüfek saldırısında, 10 yaşındaki kızı Selin Cebeci'yi kaybeden Sinem Cebeci, "Anlatılması mümkün olmayan bir acı. Bir yıldır yüreğimiz kanıyor" dedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki bir aile gazinosunda geçen yıl meydana gelen pompalı tüfek saldırısında, 10 yaşındaki kızı Selin Cebeci'yi kaybeden Sinem Cebeci, "Anlatılması mümkün olmayan bir acı. Bir yıldır yüreğimiz kanıyor" dedi.

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki bir aile gazinosunda, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen ve üç kişinin yaşamlarını yitirmesine yol açan pompalı tüfek saldırısının ilk duruşması yapıldı. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 4,5 saat süren duruşmada tutuklu olarak yargılanan Erdem Turan, Ogün Akgün ve Kader Kan'ın tutukluluklarının sürmesine karar verilirken, ikinci duruşma 11 Eylül 2020'ye ertelendi. Kimlik belirlemelerinin yapılıp, ilk ifadelerin alınarak, bazı tanıkların dinlendiği duruşmada dinlenenler arasında, saldırıda 10 yaşındaki kızı Selin Cebeci'yi kaybederken, kendisi de yaralanan Sinem Cebeci ile eşi Mehmet Solaklar'ı kaybeden Sibel Solaklar da mahkemede yer aldı.


Olayın ilk duruşması öncesinde görüştüğümüz Sinem Cebeci, olay gecesini şöyle anlattı:


"Ocaklar'a, 13 yıl önce gelmiştik. Geçen yıl ikinci gelişimizdi. Katliamın yaşandığı gazinoda sahneye çıkan şarkıcı, bizim kaldığımız otelde kalıyor ve otelin barına geliyordu. Kızım Selin'in, oradan tanıdığı bu şarkıcıyı sahnede dinleme isteğini kıramayarak, gazinoya gittik. Oturmamızın üzerinden henüz 15-20 dakika geçmişti ki, müthiş bir patlama sesi duyduk. Balon patladı sanarak, eşime 'Ne oldu?' diye döndüğümde, kızım Selin'i yerde gördüm. Bu arada ben de, boynuma giren bir saçmayla yaralandığımı anladım. Feryatlar içinde yardım istedik. Başta gazinonun sahip ve yöneticileri olmak üzere kimse bize yardım etmedi. Yaralanan kızımı, masanın üzerine yatırdık. Bazı sağlıkçılar, kızımın yaralarına tampon yaptılar. 112 acil servis bile bir saat sonra gelebildi. Kızımızı hastaneye kendi arabamızla götürdük. 6 günlük yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti."


"Bunun adı caniliktir"


İstanbul'da devlet memuru olup, 14 yaşında bir kızı daha bulunan Sinem Cebeci, bu olayı yapan kişilerin, cinayetleri tasarlayarak işlediğine inandığını öne sürerek, "Bu bir caniliktir. Bu cinayetleri işleyip, üç ailenin ocağına ateş düşüren kişi, gazinoda husumet beslediği kişiye istese gündüz de saldırıda bulunabilirdi. Avukatımız, bu kişinin, olaydan bir gün öncesine ait telefon kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunacak. Bu kayıtlarda, saldırı yapacağını bir gün önceden tasarladığı, böylece gövde gösterisi yaparak kendini ispata çalıştığı ortaya çıkıyor" diye konuştu.


"Adalete güveniyorum"


Duruşmaya, göğsüne taktığı kızı Selin'in fotoğrafıyla gelen Sinem Cebeci, şunları söyledi:


"Saldırı sırasında boynuma bir saçma isabet etti. Doktorlar, bir milim alta gelse, felç olabileceğimi söylediler. Bir cani, kaç aileyi mahvetti. Bu olay herkesin başına gelebilir. Erdeklilerin de kızımı unutmamalarını, kendi kızları gibi görmelerini istiyorum. Adalete güveniyorum. İnanıyorum ki bu katliama neden olanlar, gereken cezaları alacaklardır. Verilecek kararın, başta kızım olmak üzere yaşamlarını yitiren diğer iki kişiyi geri getirmese de, vicdanları biraz olsun rahatlatacağına inanıyorum."


Sibel Solaklar acısını anlattı


Saldırı sırasında, Bursa'da dökümcülük yapan eşi, 46 yaşındaki Mehmet Solaklar'ı kaybeden Sibel Solaklar da, bir yıldır yaşadıkları acıyı anlatmasına sözcüklerin yetmediğine işaret ederek, "O saldırının ardından kimse bize yardım etmedi. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Adalete güveniyorum ve mahkemenin vereceği karara saygı duyacağım" dedi.


2019 yılında, Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Selin Cebeci, Mehmet Solaklar ve Kenan Balkan, yaşamlarını yitirmişlerdi. - BALIKESİR

kızım dizisi, Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Ocaklar saldırısında kızını kaybeden Sinem Cebeci Açıklaması - Son Dakika
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