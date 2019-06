Balıkesir öğrenme şenliği

19 Haziran 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilen "Öğrenme Şenliği" nin açılış törenine Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Mustafa Solak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Nazım Balcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz, İl Şube Müdürü İbrahim Bayar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Beşikten mezara kadar her zaman, her yerde, herkes için eğitimin önemini vurgulayan İl Millî Eğitim Müdür Vekili Mustafa Solak: "Hayat boyu, kesintisiz bir eğitimin verildiği Halk Eğitim Merkezlerimizde her yaştan öğrenciye yönelik yoğun bir çalışma yürütülmektedir. 19-21 Haziran tarihleri arasında sürecek olan şenliğimizde bu çalışmaların bir kısmını görme imkânı bulacağız.

Özgün, göz nuru ile ortaya konulan bu çalışmaları bizlerle buluşturan İlçe Millî Eğitim Müdürlerimize, Halk Eğitim Merkezi yöneticilerimize, bu kurslarda görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerimize, kurslarımıza katılarak el becerileri ile katkı ve katılım sağlayan kursiyerlerimize ve bu güzel mekânı üç gün boyunca kullanma imkânı veren 10 Burda AVM'nin yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

İlimizde 120 bin civarında her yaştan insanın Halk Eğitim Merkezinde yüzlerce kursa katıldığına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Vali Yardımcısı Mustafa Çek: "Bir ülke insanının eğitim, kültür düzeyi, o ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlerken en önemli kriterdir. Balıkesir'de her 4 kişiden 1'i öğrenci, öğretmen ya da kursiyer olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmıştır. Kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Program; kursiyerlerce hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin ziyaretçiler tarafından gezilmesi ile sona erdi.