Balıkesir, Organ Bağışında Lider"

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin, milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı ile Balıkesir Devlet Hastanesi de düzenlenen organ bağış senedi sayısıyla Türkiye birinciliği elde ettiği bildirildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin, milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı ile Balıkesir Devlet Hastanesi de düzenlenen organ bağış senedi sayısıyla Türkiye birinciliği elde ettiği bildirildi.



Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, yaptığı yazılı açıklamada, 60 binden fazla hastanın organ yetmezliği nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.



"Organ ve Doku Nakli Bekleyenler Listesi"ne her yıl 4 bin kişi eklendiğini, her yıl 2 bin kişinin uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğini aktaran Öztop, "Organ ve doku nakli açısından kadavradan donör, tercih edilen en etkin tedavi yöntemidir. Ülkemizde 2018 yılında 22 bin 437 hasta, böbrek nakli olmak için beklerken 3 bin 861 kişi böbrek nakli olmuş, 2 bin 146 hasta karaciğer nakli olmak için beklerken bin 588 kişi karaciğer nakli olmuş ve bin 85 hasta kalp nakli olmak için beklerken 91 kişi kalp nakli olabilmiştir." ifadesini kullandı.



Öztop, Balıkesir'de sağlık çalışanlarının organ ve doku nakli konusunda gayretli ve özverili çalışmaları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Balıkesir'de milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı 32,5 pmp'dir. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, 33 beyin ölümü tespiti yaparak yüzde 73 aile ikna oranı ile 24 donör çıkarmıştır. 2018 yılında 24 kadavra donör çıkarımı ile Türkiye birincisi olmuştur. Balıkesir'de 2018 yılında 4 bin 556 kişiye organ bağış senedi düzenlenmiştir. Balıkesir Devlet Hastanesi düzenlediği 3 bin 503 organ bağış senedi ile 2018 yılında Türkiye birincisi olmuştur."

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