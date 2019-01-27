Balıkesir Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Çelik Göreve Başladı
57 dakika önce
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğüne yeni atanan Uğur Çelik görevine başladı.
Balıkesir
Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğüne yeni atanan Uğur Çelik görevine başladı. Giresun
Orman Bölge Müdürlüğü, Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü
görevini sürdürürken Balıkesir'e yeni atanan Uğur Çelik'i Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı ziyaret etti. Bölge Müdürü Kırcı'ya Bölge Müdür Yardımcıları Zafer Çetin, İsa Çapkın ve Silvikültür Şube Müdürü Sezgin İşbakan eşlik etti. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kırcı ve yardımcıları gerçekleştirdikleri hoşgeldin ziyaretinde Çelik'e başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundular. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
Düğünlerine 10 Gün Kala Öğrendiler! Doktor Çifte, Balayı Kabusu Yaşatan Dolandırıcılara Ceza Yağdı
Kuyumcuyu Soymak İsteyen Silahlı Soyguncu, İş Yeri Sahibi Tarafından Sopa ile Kovalandı
Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi