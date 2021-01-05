Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor - Son Dakika

Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor

05.01.2021 15:17

Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor Başkan Yılmaz, OSB'nin trafik meselesini çözüyor OSB'ye 4 şeritli alternatif yol Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan trafik sorunlarına neşter vuruyor.

Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor

Başkan Yılmaz, OSB'nin trafik meselesini çözüyor

OSB'ye 4 şeritli alternatif yol

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan trafik sorunlarına neşter vuruyor. 100 bin kişinin rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacak 4 şeritli alternatif yol, 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son verecek olan; 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli yolun yapım çalışmalarına kendi iş gücü ve öz kaynakları ile başladı. Yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen yol; Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığını giderecek.

Yılların hayali gerçek oluyor

Sanayi Bölgesi'nde 2015 yılında yaklaşık 5 bin civarı olan çalışan sayısı 2021 yılında 12 bin 800'e ulaştı. OSB'deki artan yatırım ve çalışan ihtiyacından dolayı 4 ay gibi kısa bir sürede çalışan sayısının 15 bin civarına ulaşması bekleniyor. Fabrikaların gelişmesi, istihdam sayılarının artması nedeniyle şehir merkezi ve OSB arasında en işlek konumdaki Yakup Şevki Paşa Caddesi'nin hususi ve servis araç trafiğinde oluşan sıkışıklıklar büyük sorunlar meydana getiriyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehir ve OSB için çok önemli bir hale gelen yol sorununu çözmek için 2019 yılında göreve gelir gelmez yolun projelerini hazırlattı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Hasan Şıldak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Yönetim Kurulu Üyesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, diğer yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyeleri ile yapılan istişare toplantılarının ardından yolun yapım çalışmalarına başlandı.

20 metre genişliğinde 4 şeritli yol

Dokuma Kavşağı'ndan başlayan 3 bin 100 metrelik yol; 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şerit olarak Atatürk Şehir Hastanesi, Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arka kısmından geçerek Kesirven yolundan OSB'ye bağlanacak. Balıkesir Ulaşım Koordinasyon Merkezi çalışmalar tamamlandığında yolu servis yolu ilan ederek Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi'ndeki hususi araç trafiğini rahatlatmış olacak. Kamyon ve TIR'ların da batı çevre yolunu kullanması üzerine OSB'de yoğunlaşan trafik minimuma indirilmiş olacak.

Yeni yol 100 bin kişiyi taşıyabilecek

Organize Sanayi Bölgesi'nde 1.etabın tamamen dolmasının ardından 2. etabın kamulaştırmaları da tamamlandı. 2. etabın dolmaya başlaması ile birlikte 10 yıl içerisinde 3. ve 4. etabın genişleme sahaları da tamamlanacak. 4 etapta tamamlandığında OSB'de yaklaşık 100 bin çalışan olacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, OSB'de istihdamın artması ve araç trafiğinin kilitlenmemesi için 100 bin kişiyi taşıyacak bir yol çalışmasına imza attı.

Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor
Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor
Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor
Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor
Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor
Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor

Organize Sanayi Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir OSB'de trafik çilesi sona eriyor - Son Dakika


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