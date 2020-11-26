Balıkesir OSB'den Eskişehir OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Balıkesir OSB'den Eskişehir OSB'ye ziyaret

26.11.2020 17:12
Balıkesir OSB'den Eskişehir OSB'ye ziyaret, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret eden Balıkesir OSB Başkan Vekili Hüseyin Bekki, "Balıkesir OSB olarak Türkiye'nin en köklü ve en donanımlı organize sanayi bölgesi olan Eskişehir OSB'nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz" dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret eden Balıkesir OSB Başkan Vekili Hüseyin Bekki, "Balıkesir OSB olarak Türkiye'nin en köklü ve en donanımlı organize sanayi bölgesi olan Eskişehir OSB'nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz" dedi.

Balıkesir OSB Başkan Vekili Hüseyin Bekki beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Bölge Müdürü Erhan Tatar, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Yarış, Bölge Müdürü Mesut Eray yer aldı.

Ziyarete ilişkin konuşan Balıkesir OSB Başkanı Vekili Hüseyin Bekki, Eskişehir OSB'nin Türkiye'nin en köklü sanayi bölgelerinden biri olduğunu aktararak, "Eskişehir OSB, Türkiye'nin en köklü ve en donanımlı organize sanayi bölgelerinden bir tanesi. Balıkesir OSB olarak bölgemizde yapacağımız çalışmalarda bilgi ve tecrübelerinizden yararlanmak için arkadaşlarımızla birlikte sizleri ziyaret etmek istedik. Bu ziyaretten edindiğimiz bilgilerle Balıkesirli sanayicilerimize ve bölgemizdeki yatırımcılara daha verimli katkı sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Başkan Vekili Bekki, Balıkesir OSB hakkında da bilgi vererek, "Organize sanayi bölgemizde 125 firmamız bulunmakta. Toplam çalışan sayımız ise 11 bin kişi. Bölgemizde yer alan firmaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında, makine ve teçhizat sektörünün önde geldiği görülmektedir. Bu sektörü gıda, tekstil ve tekstil ürünleri ile kimya, plastik ve deri sektörü takip etmektedir. Lojistik anlamda iyi bir konumda olan sanayi bölgemize daha çok yatırımcı çekme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ediyoruz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise yürütülen çalışmalar hakkındabir sunum yaptı. Başkan Küpeli, "Eskişehir 126 yıllık sanayi geçmişi ve 95 yıllık havacılık sanayi tarihiyle ülkemizin en köklü sanayi tarihine ve bilgi birikimine sahip illerin başında gelmektedir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ise 51 yıllık geçmişi, bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyel ile Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 642 firma bulunuyor. Bunlardan 550 tanesi üretimde halinde, kalan 92 tanesi ise inşaat ve proje aşamasında. Toplam çalışan sayımız 45 bin kişi. Çalışan sayımızın üç sene içinde 50 bin kişiye, 2030 yılına kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sene son 10 yılın yatırım rekorunu kırdık"

Eskişehir'e yatırım noktasında son yılın en yüksek rakamlarına ulaştıklarını aktaran Küpeli, "OSB yönetimi olarak şehrimizin kalkınması, sanayimizin büyümesi için çalışıyoruz. Yatırımcılarımızın da bölgemize yoğun bir ilgisi var. Özellikle 1. Gelişme Bölgemizden arsa tahsislerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılın ilk 11 ayında OSB'den 42 yeni yatırımcıya 879 bin metrekare yeni yer tahsis etmiş durumdayız. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni arsa tahsisleri bakımından bu sene son 10 yılın yatırım rekorunu kırdık. İşlerin daha iyi gitmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. İki OSB arasındaki iş birliği noktalarına da değinen Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin bilgi birikim ve tecrübelerini Balıkesir OSB yönetimine aktarmak noktasında her zaman hazır olduklarını belirtti. Daha sonra heyetler arasında OSB'lerin işleyişi, yapılan işlemler ve diğer teknik konularda detaylı görüşmeler gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Balıkesir OSB'den Eskişehir OSB'ye ziyaret
Balıkesir OSB'den Eskişehir OSB'ye ziyaret
Balıkesir OSB'den Eskişehir OSB'ye ziyaret

Balıkesir, Eskişehir, Organize, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir OSB'den Eskişehir OSB'ye ziyaret - Son Dakika


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