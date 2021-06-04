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Balıkesir OSB'nin 1. etap genişleme çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Balıkesir OSB'nin 1. etap genişleme çalışmalarına başlandı

04.06.2021 16:03
Balıkesir OSB'nin 1. etap genişleme çalışmalarına başlandı, System.String[]

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin (BALOSB) 1. etap genişleme alan parsel tesviye ve altyapı inşaatı temel atma töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin (BALOSB) 1. etap genişleme alan parsel tesviye ve altyapı inşaatı temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını yapan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray, birinci genişleme etabındaki 26 parselin satışını yaptıklarını bununla birlikte 5 bin yeni istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Eray, "Balıkesir Organize Sanayi Bölgesindeki 760 hektar büyüklüğündeki genişleme süreci 3 etap halinde planlanmıştır. 156 hektar büyüklüğündeki birinci etap alanın kamulaştırılması yapılmış ve alt yapı ihalesi 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Uluova firmasına ihale edilmiştir. Genişleme etabında sanayi parsellerini tesviyesi ve alt yapısı hazır bir şekilde yatırımcımıza sunacağız. 1 milyon 176 bin metrekarelik sanayi alanının ki 52 parsele denk gelmektedir 26 adedi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen alanın büyüklüğü ise 715 bin metrekareye karşılık gelmektedir." dedi.

Mesut Eray, geriye kalan parseller için 10 yatırımcı ile görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yatırımcıların sık sık kendisine Balıkesir OSB'yi, Dursunbey OSB'yi sorduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Yatırımcı üretme heyecanını kaybetmemiş Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu istihdamı üretimi yapmak için gayret gösteriyorlar. Balıkesir olarak yatırımcının arkasındayız her zaman onları destekleyeceğiz. Yatırımcılardan da küçük taleplerimiz var. Çalışanlarımıza hak ettiklerini verelim. Çalışanlarla birlikte bu şehre aidiyetlerimiz var. Mesela ben istiyorum ki özellikle ilk 500'e girmiş 28 işletmemize bir şükran beratı verelim ama onlarda tescilli binalarımız var maliyetli olmayan onları yaptıralım. Biz yolu yapalım sizin para kazanmanızı arttıralım siz de bu şehre aidiyetlerinizi yerine getirin."

Daha sonra konuşan Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik de Balıkesir OSB'nin geçmişten bugüne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Balıkesir'in ülke üzerindeki coğrafi konumu, lojistik anlamda imkanları ile yatırımcı için tercih edilen bir bölge olduğunu hatırlatan Çelik, OSB yönetimden yatırımcı konusunda seçici olmalarını istedi. Yatırım yapacak firmaların yan ürünlerini Balıkesir'den alması ve istihdam sağlaması gibi konular yanı sıra çevreci firmaların tercih edilmesini isteyen Adil Çelik, şehrin karar alıcıları olarak yatırım yapacakların her zaman önünü açmak için hazır olduklarının da altını çizdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise Balıkesir'in sanayi anlamında büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kısa süre sonra Gümrük Müdürlüğünün de OSB içinde faaliyete başlayacağını hatırlatan Vali Şıldak, atılan atımların sanayileşme adına birer mihenk taşı oluşturduğunu ifade ederek yatırımcıya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Balıkesir İl Müftüsü Celal Süreç'in duası sonrası törene katılan protokol Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. Etap Genişlemesi için ilk dinamiti patlattı. Kurban kesimi sonrası ekskavatörün direksiyonuna geçen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte ilk kazmayı vurdu.

Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey, Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, yatırım yapacak firmaların yetkilileri ve davetliler katıldı.

Balıkesir OSB'nin 1. etap genişleme çalışmalarına başlandı
Balıkesir OSB'nin 1. etap genişleme çalışmalarına başlandı
Balıkesir OSB'nin 1. etap genişleme çalışmalarına başlandı
Balıkesir OSB'nin 1. etap genişleme çalışmalarına başlandı
Balıkesir OSB'nin 1. etap genişleme çalışmalarına başlandı

Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir, Yatırımcı, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir OSB'nin 1. etap genişleme çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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