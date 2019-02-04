Balıkesir Otogarı'nda 209 Gram Metamfetamin Bulundu
48 dakika önce
BALIKESİR Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, çalılığa bırakılan paketin içinde, 209 gram metamfetamin ele geçirildi.
BALIKESİR Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, çalılığa bırakılan paketin içinde, 209 gram metamfetamin ele geçirildi. Paketi bırakan E.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı. Balıkesir
Otogarı'ndaki özel güvenlik görevlileri, güvenlik kamerası görüntülerinde birinin, çalılığa paket bıraktığını görünce polise haber verildi. Olay yerine gidip, paketi alan polis ekipleri, içinde piyasa değeri 60 bin lira olan 209 gram metamfetamin buldu. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden paketi bırakan kişinin akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi. Kimliği de saptanan E.Ç., gözaltına alındı. E.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:30 Kaynak: DHA
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