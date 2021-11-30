Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücü Kılıç ile araçtaki Gizem Eren (31) ve Cemal Sağlam (41) yaralandı.

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Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor