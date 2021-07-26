Balıkesir parkına Atatürk silüeti yapıldı - Son Dakika

BALIKESİR'in en eski parkları arasında yer alan Atatürk Parkı girişine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk silüeti konuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Balıkesir'in önemli parklarından olan Atatürk Parkına, Mustafa Kemal Atatürk silüeti yapıldı. İçeriden ve dışarıdan görülebilen LED ışıklı Atatürk silüeti, vatandaşlar tarafından beğenildi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Merkez Altıeylül ilçesinde yer alan Atatürk Parkı'nın girişine, içeriden ve dışarıdan görülebilen 1 buçuk metre yüksekliğindeki kaide üzerine 4 metreye 4 metre boyutlarında LED ışıklı Mustafa Kemal Atatürk silüeti yerleştirdi.

"KUVAYI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR'E ÇOK YAKIŞTI"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, " Türkiye'nin en güzel parkları arasında gösterilen Atatürk Parkımızın adına yaraşır bir şekilde yerleştirilen Atatürk silüeti, Kuvayı Milliye şehri Balıkesir'e çok yakıştı. Ekiplerimiz tarafından, yaklaşık 100 dönüm üzerine kurulu olan parkta kapsamlı bir şekilde elektrik ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 200 yeni nesil enerji verimli LED armatürlü aydınlatma direğinin montajını tamamladı. Karanlık ve güvenlik zafiyeti bulunan noktalar da dahil olmak üzere parkın tamamı, yeni nesil direklerle aydınlatılarak vatandaşların güvenle vakit geçirmelerine imkan sağlandı. Atatürk Parkı'nda, yeni nesil enerji verimli LED aydınlatmalar sayesinde elektrik enerjisinden yaklaşık yüzde 60 tasarruf edilecek. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde elektrik altyapısının tamamının yenilenerek oluşabilecek arızaların da önüne geçildi" dedi.