Balıkesir plajlarında Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında plajlarda temizlik, dezenfekte ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in plajlarında Etüt ve Projeler Daire Başkanlığına bağlı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri temizlik ve rehabilite işlerine devam ediyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında giyinme kabini, duş ve tuvaletleri dezenfekte etti.

Zabıta ekipleri de plajlarda sosyal mesafe kuralıyla ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyor.