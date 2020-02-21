Balıkesir plakasız motosikletine yakıt alamayan cezaevi firarisi tüfekle saldırmak istedi- o anlar... - Son Dakika

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Balıkesir plakasız motosikletine yakıt alamayan cezaevi firarisi tüfekle saldırmak istedi- o anlar...
7 saat önce
BALIKESİR Plakasız motosikletine yakıt alamayan cezaevi firarisi tüfekle saldırmak istedi- O ANLAR KAMERADA.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:59 Kaynak: DHA
BALIKESİR Plakasız motosikletine yakıt alamayan cezaevi firarisi tüfekle saldırmak istedi- O ANLAR KAMERADA
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