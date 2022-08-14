Bakan Akar şehit aileleri ve gazilerle buluştu: 2015 yılından bu yana 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakan Akar şehit aileleri ve gazilerle buluştu: 2015 yılından bu yana 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi

14.08.2022 12:11

Balıkesir'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uluslararası ortamda özne haline geldiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ülkesinin ve milletinin egemenliğini, bağımsızlığını korumak için kendisine verilen görevleri kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, son 7 yılda 35 bin 656 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte Akar'ın açıklamalarının detayları...

Balıkesir Polis Evi'ndeki programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Akar, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası ortamda özne haline geldiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de bu kapsamda ülkesinin ve milletinin egemenliğini, bağımsızlığını ve menfaatlerini korumak için kendisine verilen görevleri yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

"TSK DİMDİK AYAKTA"

Son yıllarda TSK'nın görev ve sorumluluklarının arttığına işaret eden Akar, son dönemde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyon ve tatbikatlarının icra edildiğini söyledi. Akar, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen TSK'nın dimdik ayakta olduğunu vurguladığı konuşmasında, terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirtti.

2015 YILINDAN BU YANA 35 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'nın faaliyetlerini, tüm komşularının egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirdiğini anlatan Bakan Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin hem Suriye'ye hem de Irak'a katkı sağladığını belirterek, "İster Suriye'nin kuzeyinde olsun, ister Irak'ın kuzeyindekiler olsun, ister adı PKK olsun, YPG olsun, ister başka bir şey olsun terörist teröristtir. Bu teröristler hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizi temsil edemez. Biz Türkler, Kürtler, Araplar kardeş, biz yüzyıllarca beraber ekmeğimizi suyu paylaştık bu vatanı beraber ihya ettik, beraber savaştık. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" dedi. Sınırları korumak için her türlü müdahaleyi yeri ve zamanı geldiğinde yapacaklarını dile getiren Akar, bu kapsamda 24 Temmuz 2015'ten itibaren 35 bin 656 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

"EN BÜYÜK PAY ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE AİT"

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitler ve gaziler ile onların ailelerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok değerli olduğunu belirterek, "Bizim anlattığımız başarılardaki en büyük pay, şehitlerimize ait, gazilerimize ait, tamamen farkındayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, dolayısıyla şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlığından ve fedakarlığından dolayı şehitlerimize ve gazilerimize, şehit ve gazilerimizin siz değerli baş tacımız ailelerine şükranlarımız, saygılarımız, minnet duygularımız daimidir. Onların hatıralarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Balıkesir, Türkiye, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar şehit aileleri ve gazilerle buluştu: 2015 yılından bu yana 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar şehit aileleri ve gazilerle buluştu: 2015 yılından bu yana 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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