Son Dakika › Güncel › BALIKESİR Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu - Son Dakika
BALIKESİR Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu
6 saat önce
Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulunduBALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçelerde bulunan emniyet müdürlüklerinde görevli personel kamera karşısına geçerek, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' uyarısında bulundu.
Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu
BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçelerde bulunan emniyet müdürlüklerinde görevli personel kamera karşısına geçerek, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' uyarısında bulundu.
Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli emniyet mensupları da kamera karşısına geçti. Emniyet görevlileri ilçe merkezleri ve mahallelerde vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan klipler çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:35 Kaynak: DHA
Son Dakika Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız