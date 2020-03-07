Balıkesir polisi 37 aranan şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisi 37 aranan şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir polisi 37 aranan şüpheliyi yakaladı

7 saat önce

Balıkesir'de polis 37 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir polisi 37 aranan şüpheliyi yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de polis 37 aranan şahsı yakaladı.


Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 37 kişiyi yakaladı. Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 37 kişi (Gönen ilçesinde 2, Bandırma ilçesinde 3, Havran ilçesinde 2, Susurluk ilçesinde 1, İvrindi ilçesinde 1, Savaştepe ilçesinde 1, Erdek ilçesinde 6, Sındırgı ilçesinde 1, Bigadiç ilçesinde 2, Edremit ilçesinde 7, Ayvalık ilçesinde 4, İl Merkezinde 7) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 37 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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