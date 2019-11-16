Son Dakika Haberleri: Balıkesir polisi 4 uyuşturucu tacirini yakaladı
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Balıkesir polisi 4 uyuşturucu tacirini yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir polisi 4 uyuşturucu tacirini yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 42 adet uyuşturucu hap,17,18 gram esrar, 1,62 gram skunk ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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