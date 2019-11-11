Balıkesir polisi 55 uyuşturucu tacirini yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde son 7 gün içinde yaptığı operasyonlarda 55 uyuşturucu tacirini yakaladı. Operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 7 gün içinde yapılan 36 operasyonda toplam 55 kişi yakalandı, adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 149,36 gram esrar, 8,68 gram bonzai, bin 32 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ile 12 adet ecstasy hap ele geçirildi. - BALIKESİR