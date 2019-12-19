Balıkesir polisi 6 uyuşturucu tacirini yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisi 6 uyuşturucu tacirini yakaladı - Son Dakika

Balıkesir polisi 6 uyuşturucu tacirini yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir polisi 6 uyuşturucu tacirini yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı. Polis operasyonlar esnasında uyuşturucu madde haricinde 33 şişe de kaçak içki ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 348 gram esrar maddesi, 33 şişe sahte bandrollü içki ile 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 1'i adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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