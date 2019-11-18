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Balıkesir polisi 9 silah ele geçirdi

6 saat önce

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir polisi 9 silah ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 9 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir il merkezinde 3 adet kurusıkı silah, 134 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, Susurluk ilçesinde 1 adet kurusıkı silah, Bandırma ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 5 adet fişek, Bandırma ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Edremit ilçesinde 2 adet kurusıkı silah ve 5 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldı. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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