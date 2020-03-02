Balıkesir polisi silaha savaş açtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisi silaha savaş açtı - Son Dakika

Balıkesir polisi silaha savaş açtı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı operasyonlarda son 1 ayda 96 silah ve 754 mermi veya fişek yakalandı.

Balıkesir polisi silaha savaş açtı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı operasyonlarda son 1 ayda 96 silah ve 754 mermi veya fişek yakalandı.


Balıkesir polisi ateşli silahlara savaş açtı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir ve ilçelerinde son 1 ay içinde yaptığı operasyonlarda ruhsatsız 39 adet ateşli silah, 37 adet yivsiz av tüfeği, 20 adet kurusıkı silah, muhtelif çap ve markalarda 754 adet fişek ele geçirdi. Polis ekipleri silahla yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari işlem yaptı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İngiliz gazetesinden dikkat çeken analiz: Esed, 8 yıllık savaşta bir ilki yaşadı
Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 16:26:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir polisi silaha savaş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]