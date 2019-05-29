Balıkesir polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
1 saat önce
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 sokak satıcısı gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 sokak satıcısı gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:38 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülmekte olan projeli operasyon dosyası kapsamında yapılan ara yakalamalarda; 17,30 gr skunk esrar, 5 adet ecstasy hap ve 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonun ikinci aşamasında yaptığı eş zamanlı operasyonlarda, 21 kök kenevir bitkisi, 2,5 gr kubar esrar, 5 adet ecstasy, 1 adet 7,65 tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet 9 mm tabanca fişeği, 8 adet 7,65 tabanca fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve 16 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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