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Balıkesir polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

1 saat önce

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 sokak satıcısı gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor, System.String[]
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 sokak satıcısı gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülmekte olan projeli operasyon dosyası kapsamında yapılan ara yakalamalarda; 17,30 gr skunk esrar, 5 adet ecstasy hap ve 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonun ikinci aşamasında yaptığı eş zamanlı operasyonlarda, 21 kök kenevir bitkisi, 2,5 gr kubar esrar, 5 adet ecstasy, 1 adet 7,65 tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet 9 mm tabanca fişeği, 8 adet 7,65 tabanca fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve 16 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:38 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa
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