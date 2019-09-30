Son Dakika Haberleri: Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

1 saat önce

Balıkesir polisinin uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelesi sürüyor.

Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor, System.String[]

Balıkesir polisinin uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelesi sürüyor.


Balıkesirİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, ikametinde uyuşturucu madde ürettiği şeklinde bilgi elde edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde imal etmek için kullanılan fare zehri, haşere zehri, aseton, çamaşır suyu gibi çeşitli maddeler ele geçirildi. Ayrıca bin 724 adet uyuşturucu hap, 87,28 gram bonzai, 2,20 gr esrar ve 44,73 gram esrar tohumu ele geçirdi. Operasyon sonrası zehir taciri şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
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