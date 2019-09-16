Son Dakika Haberleri: Balıkesir polisi uyuşturucuya savaş açtı
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Balıkesir polisi uyuşturucuya savaş açtı

1 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı 10 operasyonda 12 kişiyi yakaladı.

Balıkesir polisi uyuşturucuya savaş açtı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde yaptığı 10 operasyonda 12 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi. Adli makamlara çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak son 3 günde yapılan 10 operasyonda toplam 12 şahıs yakalanırken, şüpheli şahıslar S.F, H.G., R.A., M.Ç., A.Y., A.A., G.G., Ö.G., E.G., H.G., E.F., A.T. hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Balıkesir'de gerçekleşen 4 operasyonda; 67 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, İlçelerde düzenlenen 6 operasyonda; 3 gram Esrar, 33 adet Ecstasy, 4,39 gram Bonzai, 47,05 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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