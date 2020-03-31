Balıkesir polisinden 2 uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisinden 2 uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir polisinden 2 uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir polisinden 2 uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 6 şüpheli kişiyi yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 0.66 gram esrar, 6.62 gram bonzai, 1.67 gram kokain, 20 adet uyuşturucu hap ile 0.64 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:35 Kaynak: İHA

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