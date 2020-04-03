Balıkesir polisinden 4 kişiye uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 1 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 5 adet extasy hap ile 104 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR