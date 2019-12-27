Balıkesir polisinden 45 uyuşturucu tacirine operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir polisinden 45 uyuşturucu tacirine operasyon - Son Dakika

Balıkesir polisinden 45 uyuşturucu tacirine operasyon

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 45 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir polisinden 45 uyuşturucu tacirine operasyon, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 45 uyuşturucu tacirini yakaladı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamlara sevkedilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi ve ilçelerde son 48 saatte yaptığı 25 operasyonda toplam 45 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 42 gram Bonzai maddesi,152 gram Esrar maddesi, 7 gram Metamfetamin, 1 gram Eroin, bin 551 adet uyuşturucu hap, 313 gram Skunk maddesi ile 3 adet ectasy hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 4'ü adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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