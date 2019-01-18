Balıkesir Polisinden Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama

Balıkesir polisinden çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama yapıldı.

Balıkesir polisinden çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama yapıldı. 2 bin 940 kişiye GBT sorgulaması yapıldı.



Balıkesir polisi il genelinde 141 ekip ve 419 personelin katılımı ile 202 okul çevresi, 426 umuma açık yer çevresinde uygulama yaptı. Umuma açık yerlerde yapılan uygulamada 210 okul ve çevresi, 464 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamada 2 bin 940 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. 5 kişiye adli/idari işlem yapıldı. 2 iş yerine işlem yapıldı. Araçlara ve işyerlerine yapılan uygulama sırasında 308 servis aracı kontrol edilerek, 5 araca işlem yapıldı.



Trafikte 436 diğer araç kontrol edilerek, 22 araca işlem yapıldı. İşyeri denetimlerinde 11 bin 588 kilo kaçak tütün, binlerce makaron ve 7 adet güç arttırıcı hap elde edildi. - BALIKESİR

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