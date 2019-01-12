Son Dakika Haberleri: Balıkesir Polisinden Fetö Operasyonu

Balıkesir Polisinden Fetö Operasyonu

30 dakika önce

Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

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Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 3 kişi yakalandı. Adli makamlara çıkarılan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan bir eski harp okulu öğrencisi Balıkesir'de yakalandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli emekli astsubay Edremit'te ve Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca aranmakta iken İstanbul'da yakalanan 1 müzahir kurum çalışanı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan bir kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
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