Balıkesir Polisinden Fetö Operasyonu
30 dakika önce
Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 3 kişi yakalandı.
Balıkesir
'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 3 kişi yakalandı. Adli makamlara çıkarılan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan bir eski harp okulu öğrencisi Balıkesir'de yakalandı. Erzincan
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli emekli astsubay Edremit
'te ve Sındırgı
Cumhuriyet Başsavcılığınca aranmakta iken İstanbul'da yakalanan 1 müzahir kurum çalışanı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan bir kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:12 Kaynak: İHA
Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu
Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü
Kız Arkadaşını Görmek İsteyen Genç, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi