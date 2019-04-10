Son Dakika Haberleri: Balıkesir Polisinden Fetö ve Tkp-Ml Operasyonu

Balıkesir Polisinden Fetö ve Tkp-Ml Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de polis ekipleri, FETÖ/PDY ve TKP-ML operasyonu düzenledi.

Balıkesir Polisinden Fetö ve Tkp-Ml Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de polis ekipleri, FETÖ/PDY ve TKP-ML operasyonu düzenledi. Balıkesir genelinde yapılan operasyonlarda 7 asker, 3 memur FETÖ'den ve 1 işadamı da TKP-ML propagandası yapmaktan yakalandı.

Edininlen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, Burhaniye Başsavcılığınca aranan 1 memur ve 1 okul öncesi öğretmen Burhaniye'de, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Bandırma'da, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli müzahir kurum çalışanı Manyas'ta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir merkezde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 üsteğmen ve 3 astsubay Balıkesir merkezde, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir merkezde yakalandı.

Balıkesir genelinde sol terör örgütleri ile mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan TKP-ML silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kereste tüccarı Burhaniye ilçesinde yakalandı. Olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:58 Kaynak: İHA
Türkiye Komünist Partisi, Balıkesir, 3. Sayfa
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