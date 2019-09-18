Balıkesir polisinden kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Balıkesir polisi İzmir'den kaçak sigara ve puro getiren 1 kişiyi Balıkesir'e giriş arama noktasında yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
Balıkesir polisi İzmir'den kaçak sigara ve puro getiren 1 kişiyi Balıkesir'e giriş arama noktasında yakaladı.
Bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri İzmir'den Balıkesir'e kaçak sigara getireceği bilgisi üzerine İzmir yönünden gelen aracı arama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 290 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 360 adet kaçak bandrolsüz puro ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.G. adlı şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR
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