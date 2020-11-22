Son dakika haber | Balıkesir polisinden kadınlara "KADES" brifingi - Son Dakika

Son dakika haber | Balıkesir polisinden kadınlara "KADES" brifingi

22.11.2020 10:00

Son dakika haberine göre Balıkesir polisinden kadınlara "KADES" brifingi Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" çerçevesinde Kadın Destek Uygulaması tanıtımı yaptı.

Balıkesir polisinden kadınlara "KADES" brifingi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" çerçevesinde Kadın Destek Uygulaması tanıtımı yaptı.

Gömeç Cumhuriyet meydanın da kurulan stantta gerçekleşen tanıtıma Gömeç İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipleri katılırken, vatandaşlara broşür dağıtılarak KADES hakkında bilgiler verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya başlanan KADES uygulamasıyla ilgili olarak vatandaşlara, kayıt, ihbar, müdahale aşamaları, acil çağrı merkezleri, şiddet karşısında yararlanılacak haklar ve şiddet uygulayan kişi karşısında alınabilecek tedbirler aktarıldı.

Öncelik can güvenliği

KADES uygulaması hakkında açıklama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise uygulama hakkında vatandaşların şiddet karşısında neler yapılacağını daha iyi anlaması için bu etkinliği yaptıklarını söylediler.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada, "KADES destek programı, şiddet mağduru veya şiddet tehlikesi altında hisseden kadınların tek tuşla 112, 155, 156'ya ulaşmalarını sağlamaktır. Bu uygulamanın tanınabilirliğinin artması hem mağdur kadınlar hem de bizler için çok önemli. Çünkü bu uygulama sayesinde yardım talebi bulunan kadınların bulunduğu konuma en kısa sürede ekiplerimiz intikal ederek vakit kaybetmeksizin gerekli müdahalede bulunuyorlar." denildi.

KADES nedir?

Akıllı telefon kullancısı kadınların İOS ve Android marketlerden indirebileceği "Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açık tutarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulamadır.

Son dakika haber | Balıkesir polisinden kadınlara KADES brifingi
Son dakika haber | Balıkesir polisinden kadınlara KADES brifingi
Son dakika haber | Balıkesir polisinden kadınlara KADES brifingi
Son dakika haber | Balıkesir polisinden kadınlara KADES brifingi

Balıkesir, 112 Acil, Şiddet, Gömeç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Balıkesir polisinden kadınlara 'KADES' brifingi - Son Dakika


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