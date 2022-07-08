Son dakika haberi! Balıkesir polisinden suç örgütüne darbe

Balıkesir'in Susurluk, Manyas ve Gönen ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik polis timleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir merkezli Susurluk, Manyas ve Gönen ilçelerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla yaralama, işyeri kurşunlama, tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 102 adet tabanca fişeği, 28 adet takip esnasında polis araçlarının lastiklerini patlatmak amacıyla kullanılan çivili düzenek, 1 adet 68 bin TL tutarlı çek ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak toplam 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.A.T., 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. ile 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan L.K. isimli şahıslar Kepsut Cezaevine teslim edildi, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

(Gökhan Dağlı - İHA)