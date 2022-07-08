Son dakika haberi! Balıkesir polisinden suç örgütüne darbe - Son Dakika
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Son dakika haberi! Balıkesir polisinden suç örgütüne darbe

08.07.2022 23:01
Son dakika haberi! Balıkesir polisinden suç örgütüne darbe

Son dakika haberi: Balıkesir'in Susurluk, Manyas ve Gönen ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik polis timleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Susurluk, Manyas ve Gönen ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik polis timleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir merkezli Susurluk, Manyas ve Gönen ilçelerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla yaralama, işyeri kurşunlama, tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 102 adet tabanca fişeği, 28 adet takip esnasında polis araçlarının lastiklerini patlatmak amacıyla kullanılan çivili düzenek, 1 adet 68 bin TL tutarlı çek ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak toplam 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.A.T., 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. ile 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan L.K. isimli şahıslar Kepsut Cezaevine teslim edildi, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

(Gökhan Dağlı - İHA)

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Son dakika haber | Balıkesir'de suç örgütü üyesi 3 kişiye tutuklama Son dakika haber | Balıkesir'de suç örgütü üyesi 3 kişiye tutuklama Son dakika haberi: Suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon: 6 tutuklu Son dakika haberi: Suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon: 6 tutuklu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Balıkesir polisinden suç örgütüne darbe - Son Dakika

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