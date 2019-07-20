Balıkesir polisinden ticari taksilere denetimi
48 dakika önce
Balıkesir polisi il merkezi ve 20 ilçede ticari taksilere yönelik uygulama yaptı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
polisi il merkezi ve 20 ilçede ticari taksilere yönelik uygulama yaptı. 86 polis ekibi ve 290 personelin katılımı ile gerçekleşen uygulamada ticari taksiler ve sürücüleri tek tek denetlendi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde, Balıkesir genelinde Ticari taksilere yönelik yol uygulaması yaptı. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Ticari taksi ve şoförlerine yönelik 86 ekip ve 290 personel ile Balıkesir genelinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada 49 taksi şoförüne 10 bin 161 TL para cezası kesildi. 59 noktada eş zamanlı olarak müşteri olarak araçlara binen sivil polislerin de katılımıyla yapılan uygulamada bin 192 şahıs sorgulandı ve 636 araç denetlendi. Uygulamada, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, 4 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR
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